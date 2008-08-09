Микола Тимошенко про дощі, вирубки, ліс і популістські розмови

Голова Державного комітету лісового господарства України Микола ТИМОШЕНКО вважає, що причиною повені, яка сталася 22-27 липня у західних областях, була надмірна кількість опадів, а не масова вирубка лісів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТИМОШЕНКО заявив на прес-конференції у Чернівцях.

За його словами, повінь спричинили „надмірна кількість опадів, накладання піків водності рік, підсилені антропогенними факторами, а не масова вирубка лісів”.

„Німеччина, Швейцарія, Польща, Чехія, Італія, Франція, Словаччина, а тепер Україна. Все це – адреси загрозливих повеней, які за останні десять років потрясли Європу і рушійною силою яких, за висновками вчених, є природні фактори, які мають глобальний та регіональний характер”, - заявив голова Держкомлісгоспу.

Він зазначив, що наполягатиме, аби ліси були в одному підпорядкуванні – державному. „Підпорядкування АПК, Мінтрансу, військовому відомству, національним паркам тільки вносить плутанину та послаблює контроль за станом справ. Це яскраво демонструє моніторинг та інспекція галузі після стихійного лиха”, - сказав М.ТИМОШЕНКО.

За його словами, в „національних парках порушень з незаконними вирубками більше, ніж у державних підприємствах”. М.ТИМОШЕНКО переконаний, що нинішню ситуацію, коли треба винести уроки зі стихійного лиха, „треба оцінювати комплексно”.

На думку М.ТИМОШЕНКА, необхідно розробити нову природоохоронну та екосистемну концепцію ведення лісового господарства в гірських умовах Карпат, яка „має грунтуватися на засадах наближеного до природи лісівництва в межах ландшафтно-водозбірних басейнів”.

„Популістські розмови про заборону рубок у Карпатах – нонсенс. Понад 52% лісів Карпатського регіону (в Чернівецькій області – 30%) виключено з користування. При рубках головного користування в середньому на рік з одного гектара земель держлісфонду вирубується 2,1 кубометри ліквідної деревини, що становить 43,7% від щорічного приросту. Для порівняння: в сусідній Чехії рубають весь приріст. Франція рубає 3,8 кубів з гектара, Польща - 4,3, Румунія – 4,4 Словаччина – 5,1”, - заявив голова Держкомлісгоспу України.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 6 серпня створив комісію з вивчення стану ведення лісового господарства у постраждалих від повені регіонах.

Крім того, глава держави заявив, що має намір порушити питання про заборону промислової вирубки лісу на територіях, що були затоплені внаслідок стихії цього року.

Кабінет міністрів України 6 серпня доручив Держкомлісгоспу перевірити роботу лісозаготівельних підприємств у прикарпатській зоні у плані виявлення фактів незаконних вирубок.