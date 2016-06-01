Держлісагентство з експертами Світового банку працює над удосконаленням відповідальності за порушення лісового законодавства

Участь у якому взяли Перший заступник Голови Держлісагентства Христина Юшкевич, експерти, керівники обласних управлінь лісового та мисливського господарства, фахівці Держлісагентства, представники громадськості. Про це повідомляє прес-служба Держлісагентства.

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У ході заходу було обговорено питання про порушення дотримання вимог протипожежної безпеки в лісах, підвідомчість справ з адміністративних порушень у сфері охорони лісів, цивільно-правову відповідальність за порушення лісового законодавства, подальше удосконалення та правове забезпечення обліку деревини тощо.

"Сподіваємось, що сьогоднішня дискусія трансформується у конкретні законопроекти, а також відбудеться внесення змін до чинного законодавства всіх рівнів з урахуванням економічних і екологічних функцій лісів",- підкреслила Перший заступник Голови Держлісагентства.

Наступним питанням порядку денного було обговорення підготовки міжвідомчого плану дій щодо запобігання незаконній заготівлі та тіньовому обігу деревини, виявлення й профілактики корупційних порушень у лісовому секторі України.

"Ми зацікавлені у спільному напрацюванні разом з експертами Світового банку єдиної позиції щодо реформування лісової галузі України",- зазначила Христина Юшкевич.