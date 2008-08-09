Єхануров у Чернівецькій області вирішує проблемні питання

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ перебуває з робочою поїздкою у Чернівецькій області, де вирішує проблемні питання, пов’язані з ліквідацією військовослужбовцями Збройних сил України наслідків стихійного лиха .

Як передає кореспондент УНІАН, в рамках робочої поїздки голова вітчизняного оборонного відомства відвідає населенні пункти, де військові виконують завдання з ліквідації наслідків стихійного лиха та надання допомоги місцевому населенню.

Окрім цього, міністр оборони нагородить відомчими відзнаками своїх підлеглих за участь у ліквідації наслідків повені.

У другій половині дня Ю.ЄХАНУРОВ також відвідає Чернівецький гарнізонний військовий госпіталь, де разом із керівниками військово-медичної служби Міноборони вивчить питання щодо надання військовими медиками допомоги постраждалим від повені місцевим жителям.