Китаєць убив американського туриста і негайно наклав на себе руки

У Пекіні вбито туриста із США, повідомляє AFP з посиланням на "Сіньхуа". У суботу, 9 серпня, мешканець Китаю напав на двох американців і убив одного з них.

Вбивство сталось у центрі Пекіна, де 47-річний Юнмін Тан напав на американців і місцевого гіда, що супроводжував їх, біля Барабанної башти (Drum Tower) - знаменитої пам`ятки Пекіна - і одразу наклав на себе руки, викинувшись з другого поверху башти.

Другий громадянин США і китайський гід одержали травми, про характер яких поки не повідомляється.