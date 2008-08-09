Китаєць убив американського туриста і негайно наклав на себе руки
12:01, 09 серпня 2008Суспільство
1303 0
Поранені ще один американець і китаєць
|Барабанна башта, Пекін
Вбивство сталось у центрі Пекіна, де 47-річний Юнмін Тан напав на американців і місцевого гіда, що супроводжував їх, біля Барабанної башти (Drum Tower) - знаменитої пам`ятки Пекіна - і одразу наклав на себе руки, викинувшись з другого поверху башти.
Другий громадянин США і китайський гід одержали травми, про характер яких поки не повідомляється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter