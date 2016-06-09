Гриневич: Бюджет всієї української науки дорівнює бюджету одного європейського університету

Весь бюджет наукових досліджень в Україні дорівнює бюджету одного великого європейського університету, наголосила вона в інтерв'ю журналу Новий час.

"Проблема в тому, що вища освіта в Україні сьогодні дуже різна. Є провідні університети і блискучі викладачі. Але є і опір академічного середовища вимогам нового закону про вищу освіту: не всі українські викладачі готові працювати в конкурентному освітньому полі, змагаючись за вибір студентами своїх курсів", - стверджує Гриневич.

"Друге питання - бюджети вузів, вони часто є важливим показником світових рейтингів. На жаль, весь бюджет наукових досліджень в Україні сьогодні дорівнює бюджету одного великого європейського університету. І тут ми не можемо конкурувати", - розповіла міністр.

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За її словами, після аудиту в контексті загальноєвропейської програми "Горизонт-2020" з 2017 року розпочне свою роботу Національний фонд досліджень, який буде на конкурсній основі фінансувати наукові проекти українських вчених.

"Фінансування зможуть отримати як індивідуальні проекти, так і проекти інститутів, лабораторій і університетів. Раніше українська наука ніколи не працювала і не фінансувалася за таким принципам", - заявила Гриневич.

"Дуже важливо зараз стимулювати молодих вчених, тому що за останні п'ять років в результаті катастрофічного зменшення фінансування багато талановиті вчені емігрують не тільки на Захід. Сьогодні Росія переманює наших вчених кращими умовами оплати праці", - констатувала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міносвіти назвали три гостро дефіцитні спеціальності на ринку праці України.