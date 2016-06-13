У Європарламенті підняли питання про неповноцінність розслідування трагедії 2 травня в Одесі

Депутат Європейського Парламенту Альберто Чирио вимагає надати інформацію про те, які заходи прийняв Європейський Союз для проведення комплексного та неупередженого розслідування трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року українським керівництвом, передає РБК-Україна.

Відповідний запит до керівництва Європарламенту депутат, що входить в найбільшу фракцію "Європейської Народної Партії", зареєстрував 10 червня.

Читайте такожВ Одесі суд знову взяв під варту росіянина – фігуранта справи "2 травня"

Зокрема, у запиті стверджується, що незважаючи на те, що вбивство 48 осіб 2 травня 2014 року стало найбільшою трагедією в історії Одеси "після Другої світової війни, два роки не проведено повноцінне розслідування, а вбивці не постали перед судом".

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300.

В даний час в Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди виробництва про масові заворушення, що мали місце в центрі міста. На лаві підсудних - 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуються під вартою (у тому числі двоє росіян).