ЗМІ назвали ймовірних претендентів на обмін українських політв'язнів Солошенка і Афанасьєва

Цю інформацію підтвердила мати Геннадія Афанасьєва Ольга, повідомляє Громадське.

За її словами, обмін планується на першу половину дня.

Зазначається, що ще 10 червня Голова Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив можливість обміну двох росіян , які є фігурантами справи "2 травня" в Одесі, на двох громадян України, які зараз утримуються в Росії.

Так, згідно з повідомленням, за події 2 травня 2014 року в одеському СІЗО сидить 5 обвинувачених. Перший, на кого можуть поміняти — це Євген Мєфьодов.

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Мєфьодов — громадянин Росії. Уродженець міста Йошкар-Ола, столиці республіки Марій-Ел. Йому 33 роки. Сам Мєфьодов переконує, що живе в Одесі з червня 2013 року. Працює таксистом. Виплачує кредит за квартиру.

Друга, ймовірно, Олена Гліщинська, громадянка України, звинувачується за статтею 110 Кримінального кодексу за підготовку та участь в організації оголошенні автономії Бессарабії.

За версією слідства, Гліщинська разом зі своїм безпосереднім керівником народним депутатом Барвіненко побували в Москві, інформація про переміщення народного депутата і його помічниці отримана від Держприкордонслужби.

Там вони отримали вказівки та інструкції. Завданням Гліщинської було підготувати громадську платформу до фактичного відділення Бессарабії від Одеської області

В СІЗО народила дитину.

Як повідомляв УНІАН, про можливий обмін українських політв'язнів в РФ українців Афанасьєва та Солошенко, повідомила газета "Дзеркало тижня", посилаючись на джерело в АП України. За інформацією видання, повернення українців на Батьківщину повинно відбутися у вівторок, 14 червня, в першій половині дня.

Нагадаємо, 29 травня президент України Петро Порошенко повідомив про попередні домовленості з Кремлем про звільнення Солошенка і Афанасьєва.

Афанасьєв засуджений у РФ до 7 років суворого режиму за звинуваченням у тероризмі. 73-річного Солошенка в Росії засудили до 6 років ув'язнення за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.