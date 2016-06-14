У Києві відбувся перший брифінг Солошенка та Афанасьєва після повернення до України (відео)
18:38, 14 червня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко прибув до Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами у Києві на зустріч зі звільненими з російської в’язниці українцями Геннадієм Афанасьєвим та Юрієм Солошенком.
Перший брифінг Солошенка й Афанасьєва після звільнення / Скріншот
Разом із президентом вони провели зустріч із журналістами.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 18.00 літак із Солошенком та Афанасьєвим приземлився в аеропорту «Бориспіль», їх одразу повезли в лікарню.
Афанасьєва засуджено у РФ до семи років ув'язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річного Солошенка - до шести років за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.
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