У Києві відбувся перший брифінг Солошенка та Афанасьєва після повернення до України (відео)

Разом із президентом вони провели зустріч із журналістами.

Читайте такожУ СБУ розповіли, на кого обміняли Солошенка й Афанасьєва

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 18.00 літак із Солошенком та Афанасьєвим приземлився в аеропорту «Бориспіль», їх одразу повезли в лікарню.

Афанасьєва засуджено у РФ до семи років ув'язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річного Солошенка - до шести років за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.