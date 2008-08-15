Ющенко доручив Богатирьовій розвернути «Одеса-Броди»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 липня 2008 року «Про невідкладні заходи із забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса-Броди» за проектним напрямом».

Відповідний Указ Президента (№716/2008 від 15 серпня) опубліковано на сайті глави держави.

Президент доручив Міжвідомчій робочій групі з опрацьовування питань забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса-Броди» за проектним напрямом допрацювати разом з ВАТ «Укртранснафта» пропозиції щодо умов надання комплексу послуг з транспортування нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» за результатами обговорення цього питання на засіданні РНБО.

Контроль за виконанням цього Указу покладено на Секретаря РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня 2008 року РНБО доручила Кабінету міністрів України забезпечити завершення до 1 вересня 2008 року необхідних організаційних і юридичних процедур з урахуванням напрацювань Міжвідомчої робочої групи, зокрема, щодо проектів договорів про надання комплексу послуг з транспортування нафти, умови яких мають відповідати принципам Європейської енергетичної хартії, принципам конкуренції і передбачати прийнятні фінансові гарантії (зобов`язання) сторін щодо використання українських виробничих потужностей з транспортування нафти, а також забезпечити перехід до кінця 2008 року нафтопроводу «Одеса-Броди» на роботу за проектним напрямом.

Нагадаємо, що ще на початку січня ц.р. керівництво ВАТ "НПК "Галичина" і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" звернулися з офіційним листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і голові правління НАК "Нафтогаз України" Олега ДУБИНИ з проханням ухвалити рішення про "аверсне" функціонування нафтопроводу "Одеса-Броди". Зокрема, керівники НПЗ зазначали, що одержали комерційні пропозиції про поставки легкої каспійської нафти для переробки на заводах загальним обсягом не менше 5 млн. тонн на рік. При цьому зазначалось, що підприємства мають технічні можливості для прийому і переробки цього обсягу нафти.

22 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом створив Міжвідомчу робочу групу і доручив їй розробити і подати в тижневий термін план заходів щодо переведення з 2008 року нафтопроводу «Одеса-Броди» в режим роботи за проектним напрямом (з Одеси до Бродів) зі збереженням при цьому рівня доходів від його використання.

30 липня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила про підтримку аверсного використання нафтопроводу «Одеса-Броди», при цьому вона виступає проти залучення до цього проекту офшорних компаній і тіньових схем.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» замислювався з метою диверсифікації поставок нафти на українські НПЗ і розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу "Одеса-Броди" завершили в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км, діаметр труби – 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік.

Нафтопровід "Одеса-Броди" планувалося використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна впродовж двох років з моменту спорудження безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти по ньому в прямому напрямі. Не одержавши конкретних пропозицій з боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсному напрямі.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсному напрямі, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси і далі - танкерами через чорноморські протоки.

При цьому на початку 2007 року Кабінет міністрів доручив Міністерству палива і енергетики, Міністерству економіки разом з НАК «Нафтогаз України» і компанією «Укртранснафта» до 2008 року підготувати до підписання міжурядовий українсько-польський договір з добудови нафтопроводу «Одеса-Броди» до польського міста Плоцька. Реалізація цього проекту має зробити використання нафтопроводу в прямому режимі більш привабливим. Згодом нафтопровід планується продовжити до Гданська.

У 2007 році трубопроводом "Одеса-Броди" в реверсному режимі прокачано 9,056 млн. тонн нафти, в 2006 р. - 3,418 млн. тонн, в 2005 р. - 5,754 млн. тонн, в 2004 р. - 1,048 млн. тонн.

Всього за час роботи реверсного маршруту, станом на 31 грудня 2007 року, прокачано 19,276 млн. тонн сировини, а Україна одержала у вигляді платежів за транзит і портових зборів 205,4 млн. доларів.