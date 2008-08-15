Затримка із вступом Росії до СОТ дасть Україні час на роздуми - експерт

Затягування процесу вступу Росії до Світової торгової організації (СОТ), яке напевно виникне після конфлікту в Грузії, не вплине на економічні українсько-російські відносини і дозволить Україні детальніше підготувати питання для розгляду в Робочій групі зі вступу РФ до цієї організації.

Таку думку УНІАН висловив директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ.

«Якщо переговори затягуватимуться, то Україна об`єктивно має можливість ретельніше підготуватися до постановки тих або інших питань, які вона зможе поставити перед Росією в переговорній групі. Фактично, це дає Україні додатковий час для вивчення документів і формулювання своєї позиції», - заявив І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Разом із тим, вважає він, з другого боку, Росія може почати розглядати чисто економічні питання України крізь політичну призму. «У цих умовах навіть чисто економічні вимоги з боку України розглядатимуться Росією крізь політичну призму, і в цьому цілком може виникнути додаткове вогнище напруженості», - зазначив експерт.

Кажучи про причини, через які процес вступу Росії до СОТ може затягнутися, І.БУРАКОВСЬКИЙ зазначив, що до переговорної групи СОТ входять Грузія і США. «Якщо говорити формально, то ситуація, яка склалася між Грузією і Росією, не має відношення до СОТ. З другого боку, всі питання (у Робочій групі зі вступу країни до СОТ - УНІАН) приймаються консенсусом, і, звичайно ж, виникає питання, як можна досягти такого консенсусу між Росією і Грузією в таких умовах - чи проголосує Грузія за Росію? Якщо не проголосує, то, загалом, є механізм, коли Робоча група може заявити про завершення переговорів і зробити висновок, що можна рекомендувати країну до вступу до СОТ, але за наявності особливої думки Грузії, і немовби перекласти рішення цього питання на вищий рівень. Але це достатньо політично чутливий момент… Таким чином, виникла ситуація, коли політика впливає на речі, які з нею у принципі не зв`язані», - заявив І.БУРАКОВСЬКИЙ, підкресливши, що СОТ жодною мірою не є політичною організацією.

Нагадаємо, що ще наприкінці квітня Грузія заявила про вихід з переговорного процесу щодо вступу Росії до СОТ доти, доки Росія не відмінить доручення Володимира ПУТІНА надавати предметну підтримку населенню Абхазії і Південної Осетії.

Україна приєдналася до робочих груп всіх 29 країн, що вступають до СОТ, у тому числі і Росії.