У Луцьку чоловік з ножем напав на начальника патрульної поліції, той обстріляв нападника

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Луцька, напад стався сьогодні близько 1 години ночі.

Вовченко разом із заступником Дмитром Хмаруком на службовому автомобілі об’їжджали місто з метою перевірки роботи патрульних.

Їхню увагу привернула група людей біля одного з готелів на вулиці Набережній. Це були діти, які в супроводі дорослих зібрались біля туристичного автобуса, щоб їхати в подорож. Впевнившись, що все гаразд, начальник патрульної поліції та заступник повернулись до свого автомобіля. Раптом двері Hyundai Sonata відкрив невідомий чоловік із собакою та скомандував Вовченку вийти з машини.

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Отримавши відмову патрульних, чоловік схопив ножа та кинувся на начальника управління. Хмарук вибіг з автомобіля, та попередив, що стрілятиме. Нападник не зупинявся, тому після попереджувального пострілу Хмарук двічі вистрелив з травматичного пістолета у нападника, поранивши його. Зловмисник почав тікати, але Вовченко наздогнав та затримав його.

На місце події викликали підкріплення та «швидку». Попередньо, нападник отримав легке ушкодження шиї. Його госпіталізували. За даними лікарів, загрози його життю немає. Неподалік місця події знайшли ніж нападника.

За попередньою інформацією, перш ніж напасти на патрульних, чоловік встиг сказати туристам, що в автобусі нібито є вибухівка. Вибухотехніки оглянули транспортний засіб та жодної загрози не виявили.