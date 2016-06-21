Екс-генсек НАТО: Заморожений конфлікт на Донбасі буде мати руйнівний характер

Про це заявив в інтерв'ю "Європейської правді" колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Всі ці тліючі або заморожені конфлікти є частиною загальної стратегії Росії. Вона хоче тримати своїх сусідів слабкими і залежними від Москви, наскільки це можливо. Тому я вважаю, що перетворення ситуації на Донбасі у тліючий або заморожений конфлікт буде мати дуже серйозні й руйнівні наслідки", - заявив Расмуссен.

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Екс-генсек НАТО зазначив, що мова йде про "набагато більше, ніж тільки про Україну". Подібне можна побачити і за межами України: у Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії, Нагорному Карабасі.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко призначив колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена своїм позаштатним радником.