Екс-генсек НАТО: Заморожений конфлікт на Донбасі буде мати руйнівний характер
Заморожений конфлікт на Донбасі для Росії став би засобом протидії євроінтеграційним прагненням України та інших сусідніх країн. Якщо це станеться, то це серйозно зашкодить Україні.
Про це заявив в інтерв'ю "Європейської правді" колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Всі ці тліючі або заморожені конфлікти є частиною загальної стратегії Росії. Вона хоче тримати своїх сусідів слабкими і залежними від Москви, наскільки це можливо. Тому я вважаю, що перетворення ситуації на Донбасі у тліючий або заморожений конфлікт буде мати дуже серйозні й руйнівні наслідки", - заявив Расмуссен.
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Екс-генсек НАТО зазначив, що мова йде про "набагато більше, ніж тільки про Україну". Подібне можна побачити і за межами України: у Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії, Нагорному Карабасі.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко призначив колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена своїм позаштатним радником.