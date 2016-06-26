На Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку кримськотатарських політв'язнів (фото)

На Майдані Незалежності у Києві в рамках кампанії LetMyPeopleGo відбулась акція на підтримку 14 кримськотатарських політв’язнів, обвинувачуваних окупаційною владою у тероризмі.

Читайте такожДжемілєв назвав усіх кримських татар, що незаконно утримуються окупантами в кримських "катівнях"

Як передає кореспондент УНІАН, організатором акції виступили громадська ініціатива «Євромайдан SOS», представники Меджлісу кримськотатарського народу, Української гельсінської спілки з прав людини, ініціативи «Крим SOS» та Кримськотатарського ресурсного центру.

Приводом для проведення акції був день народження одного з політв’язнів – Еміра-Усеїна Куку.

Загалом в акції взяли участь понад 100 осіб. Організатори тримали плакати з написами: «Свободу політичним в’язням Кремля!» та «Бути кримським мусульманином – це не злочин».

Нещодавно звільнений з російської в’язниці кримчанин Геннадій Афанасьєв, який також був присутній на акції, закликав всіх українців підтримати політв’язнів.

Своєю чергою представники Меджлісу наголошували, що репресії проти кримських татар викликані тим, що вони не підтримали анексію Росією Криму.

Як повідомляв УНІАН, правозахисника Куку затримали за обвинуваченням в участі в терористичній організації 11 лютого 2016 р.

Загалом у справі про тероризм та участь в ісламської організації «Хізб ут-Тахрір», діяльність якої заборонена в РФ, проходять 14 кримських татар, суд над чотирма з них у даний час триває у Ростові-на-Дону. Решта десятеро утримуються в СІЗО у Сімферополі.

22 червня координатор кампанії LetMyPeopleGo Марія Томак наголосила, що правозахисники свідомо уникають ярлика, який на обвинувачених намагається навісити ФСБ, про їх начебто належність до «Хізб ут-Тахрір».

“По суті, людей судять за кухонні розмови. Судячи з того, що озвучується в суді і прокуратурою, і те, про що говорять свідки, - це саме так”, - зазначила правозахисник.

Адвокат Куку Олександр Попков наголосив, що правозахисна діяльність його підзахисного полягала в тому, що він був членом “контактної групи” з прав людини і займався справами про викрадення та зникнення кримських татар.