У Польщі затримали 23 людини, які напали на українців під час акції пам'яті Січових стрільців

Про це повідомляє Радіо Польща.

27 червня прес-секретар поліції повідомила, що після вчорашнього інциденту поліція затримала 23 людини. Щодо решти 14 осіб відкриті справи. Поліція не виключає, що після детального вивчення доказових матеріалів, звинувачення будуть пред'явлені й іншим учасникам сутичок.

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Підозрювані вже дали пояснення в поліції, проте, з огляду на таємницю слідства, вона не повідомила, чи згодні затримані з висунутим звинуваченнями. Нападникам загрожує до двох років позбавлення волі.

У неділю, 26 червня в Перемишлі група польських молодих людей намагалася перешкодити процесії греко-католиків і православних, які після панахиди за загиблими українцями йшли з собору на місцеве військове кладовище.