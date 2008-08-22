Мінохорони здоров’я шукає «липових» інвалідів-вступників

Міністерство охорони здоров’я перевіряє документи дітей-інвалідів, які цьогоріч вступали до вищих медичних закладів. Міністерську перевірку ініціювали громадські організації, які здійснювали моніторинг вступної кампанії і заявили про «навалу» вступників-інвалідів.

Як повідомляє міністерство охорони здоров’я, цього року майже три сотні інвалідів стали студентами медичних вузів. Це втричі більше, ніж попереднього року. Причому половина з цих студентів отримали інвалідність упродовж двох останніх років. Саме ці документи й перевіряють обласні управління охорони здоров’я. Лідером за кількістю «новоспечених» студентів-інвалідів є Львівський національний медуніверситет. Комісія вже виявила недостовірності, необґрунтовані експертні висновки у Львівській та Донецькій областях, але це поодинокі випадки, повідомляє МОЗ. Поки що перевірено лише 80 відсотків документів. Цікаво, що призери міжнародних та всеукраїнських олімпіад не виявили особливого інтересу до медичних вузів. Таких охочих виявилося в чотири рази менше, аніж минулоріч.

Німецька хвиля