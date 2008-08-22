Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вибачився перед киянами за незручності, пов’язані із перекриттям вулиць столиці при проведенні репетицій параду на Хрещатику до Дня незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ сказав журналістам учора пізно ввечері після завершення генеральної репетиції параду, що відбудеться у Києві 24 серпня на відзначення 17-ї річниці Незалежності України.

“Під час зустрічі з мером Києва, де ми обговорили питання щодо безпеки проведення параду, я вибачився перед усіма киянами за незручності, пов’язані із перекриттям вулиць та затримкою руху по столиці”, - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Разом з цим він висловив задоволення рівнем підготовки до параду і висловив сподівання, що українці високо оцінять рівень Збройних сил і професіоналізм військовослужбовців, який буде продемонстровано під час урочистого проходження парадних розрахунків і механізованої колони.

Міністр також наголосив, що парад військ Збройних сил України стане найбільш яскравим дійством серед урочистих заходів до Дня незалежності.

Як повідомляв УНІАН, УНІАН, цьогорічний парад на Хрещатику відбудеться із залученням військової техніки та авіації. Загалом у параді візьмуть участь 19 парадних розрахунків, 144 одиниці озброєння і військової техніки у складі механізованої колони та 30 літальних апаратів (8 вертольотів та 22 літаки).