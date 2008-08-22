Як проїхати Києвом у День Незалежності

Під час відзначення 17-ї річниці Незалежності України 23 та 24 серпня у Києві буде посилено охорону громадського порядку, громадської безпеки та безпеки дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідно до розпорядження голови КМДА 23 серпня на Хрещатику під час проведення святкових заходів та молодіжної легкоатлетичної естафети «Естафета Незалежності» буде закритий рух усіх видів транспорту.

Як повідомив перший заступник голови КМДА Денис БАСС, 24 серпня рух усіх видів транспорту буде закритий:

на Хрещатику під час проведення параду військ та святкових заходів;

на Софійській площі (крім міського пасажирського транспорту загального користування) під час проведення заходів;

на вул. Софійській і вул. Малій Житомирській (крім міського пасажирського транспорту загального користування) з 17.00 до 22.00 для безпечного руху транспорту загального користування, під час проведення святкових заходів на Майдані Незалежності.

Тимчасово 23 серпня з 10.00 до 12.00 буде призупинено рух усіх видів транспорту, у тому числі і пасажирського, в районі під’їздів до пам’ятників Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському, князю Володимиру, гетьману Богдану Хмельницькому, монумента Слави та квіткових композицій до пам’ятного знаку «Голодомор 1932-1933» під час покладання квітів до пам’ятників.

23 та 24 серпня під час проведення святкових заходів на Хрещатику та Майдані Незалежності у роботу маршрутів міського пасажирського транспорту загального користування будуть внесені зміни. Аби всі кияни та гості столиці, що святкуватимуть 17-ту річницю Незалежності України, змогли без труднощів дістатися до своїх осель після завершення святкових заходів, буде забезпечено безперебійну роботу транспорту на маршрутах після завершення свята. Крім того, буде організовано перевезення існуючими маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену після проходження останніх поїздів метрополітену.

Комунальним підприємством «Київпастранс» буде передбачено резерв рухомого складу пасажирського транспорту в районі основних пунктів очікування транспорту.

Також 24 серпня під час проведення заходів на Майдані Незалежності та Співочому полі Печерського ландшафтного парку буде збільшено кількість пасажирського транспорту.

23 та 24 серпня вхід і вихід на станції метрополітену «Майдан Незалежності» буде закритий аж до завершення загальнодержавних заходів. Станція працюватиме лише на пересадку з лінії на лінію, про що пасажирам буде повідомлено завчасно.