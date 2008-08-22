Третина українців виступає за виведення ЧФ Росії з Криму в 2017 році

В Україні зросла кількість громадян, які виступають за виведення Чорноморського флоту РФ з Криму у 2017 році.

Про це свідчать передані УНІАН дані всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зокрема, порівнюючи з результатами опитування, проведеного на початку цього літа, частка тих, хто виступає за виведення Чорноморського флоту з території України у 2017 році, зросла з 22% до 29%. Ще 17% респондентів сказали, що Україна має наполягати на виведенні ЧФ зі своєї території найближчим часом. 27% опитаних не визначились із відповіддю на це запитання. Крім того, частка тих, хто вважав, що Україна має продовжити перебування Чорноморського флоту Росії на території України після 2017 року, зменшилася із 33 до 27%.

З тим, що Україна має наполягати на виведенні Чорноморського флоту Росії з Криму з 2017 року, погодились 35% прихильників Блоку Юлії Тимошенко, 32% - блоку «Наша Україна - Народна самооборона», 29% - Партії регіонів, 27% - Блоку Литвина, та 23% - КПУ.

Опитування було проведено 14-19 серпня. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 3,5% для показників, близьких до 50%, 3,0% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%.