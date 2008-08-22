Прогноз погоди на свята

Завтра в Україні очікується невелика хмарність. Переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30° (у Карпатах вночі 8-13°, вдень 17-22°); у південній та східній частинах вночі 17-22°, на узбережжі морів до 24°, вдень 31-36°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 24-25 серпня - мінлива хмарність. 24 серпня у західній частині, 25 серпня і у північних та місцями центральних областях короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних областях 24 серпня подекуди сильний дощ. На решті території переважно без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура у південній, східній частині та на Дніпропетровщині вночі 17-22°, вдень 30-35°; на решті території вночі 13-18°, 25 серпня у західних областях 9-14°; вдень 26-31°, в західній частині, а 25 серпня і на півночі країни 19-24°.

26- 27 серпня - переважно без опадів. Температура вночі 8-14°, вдень 21-27°; у південній частині, Донецькій та Луганській області вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 24-30°.

28 серпня - без опадів, 29 серпня - у західних областях з подальшим поширенням на більшу частину території країни короткочасні дощі, грози (у південній та східній частині місцями). Незначне коливання температури.

У Києві у суботу опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°. По області - невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

24-25 серпня - нінлива хмарність. 24 серпня без істотних опадів, 25 серпня короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 13-18°; вдень 24 серпня 26-31°, 25 серпня 19-24°.

26-27 серпня - переважно без опадів. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°.