Борги британців вже перевищили ВВП Великобританії

Сукупний розмір боргів британців перевищив цього року національний ВВП Об’єднаного королівства. Про це повідомила сьогодні служба економічної статистики Grant Thornton, передає ІТАР-ТАСС.

На кінець червня заборгованість громадян Великобританії сягнула 1 трлн. 444 млрд. фунтів стерлінгів (2,88 трлн. долл). ВВП країни склав на цей же період 1 трлн. 410 млрд. фунтів стерлінгів (2,82 трлн. долл).

Згідно з підрахунком служби Grant Thornton, кожна британська сім`я винна банкам, магазинам, місцевим властям, знайомим та іншим кредитором суму в 58 тис. 461 фунт стерлінгів (116 тис. 922 дол.). При цьому розміри боргу швидко збільшуються.