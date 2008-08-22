На Донеччині вилучили більше 1200 артснарядів
18:34, 22 серпня 2008Суспільство
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Інформація МНС
У період 19-22 серпня в лісосмузі поблизу сіла Горіхуватка Слов`янського району Донецької області піротехнічна група МНС під час обстеження території виявила і вилучила 1 тис. 239 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
476 боєприпасів вже знешкоджено, роботи тривають.
Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
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