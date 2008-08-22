На Донеччині вилучили більше 1200 артснарядів

18:34, 22 серпня 2008
Суспільство
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Інформація МНС

У період 19-22 серпня в лісосмузі поблизу сіла Горіхуватка Слов`янського району Донецької області піротехнічна група МНС під час обстеження території виявила і вилучила 1 тис. 239 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

476 боєприпасів вже знешкоджено, роботи тривають.

Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.

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