На Донеччині вилучили більше 1200 артснарядів

У період 19-22 серпня в лісосмузі поблизу сіла Горіхуватка Слов`янського району Донецької області піротехнічна група МНС під час обстеження території виявила і вилучила 1 тис. 239 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

476 боєприпасів вже знешкоджено, роботи тривають.

Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.