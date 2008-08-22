Киян просять зайве не висовуватися

У Києві під час святкувань Дня державного прапора та Дня Незалежності будуть запроваджені посилені заходи безпеки порівняно з попередніми роками.

Про це повідомив начальник Управління державної охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ, поінформували у прес-службі Президента.

Він зазначив, що Управління державної охорони разом з усіма правоохоронними органами забезпечуватиме безпеку посадових осіб та громадян під час проведення офіційних урочистостей.

«З метою забезпечення спокою та громадського порядку переважна частина підрозділів правоохоронців на період проведення заходів працюватиме у посиленому варіанті несення служби», - сказав він.

За даними В.ГЕЛЕТЕЯ, Координаційний штаб правоохоронних органів під головуванням УДО розробив план заходів забезпечення безпеки під час проведення державних свят, зокрема військового параду.

Особливість цьогорічного святкування Дня незалежності полягає в тому, що воно буде більш масштабним: 23 серпня на Майдані Незалежності відбудеться урочиста акція - підняття державного прапора, а на 24 серпня заплановано проведення військового параду із залученням військової техніки. Відповідно, це вимагає більшої уваги та зусиль правоохоронців, зауважив В.ГЕЛЕТЕЙ.

Також, додав він, посилені заходи безпеки будуть запроваджені і зважаючи на події, які сталися на День незалежності у Білорусі.

Тому начальник УДО звернувся до киян та гостей столиці з проханням під час святкувань дотримуватись рекомендацій правоохоронних органів щодо підтримання громадського порядку та поводження під час проведення урочистих заходів.

В.ГЕЛЕТЕЙ повідомив, що під час святкових заходів 23 серпня, у День Державного Прапора, з 06.00 до орієнтовно 11.00 (закінчення заходів) буде перекрито рух автотранспорту, а також прохід громадян без відповідних запрошень на заходи такими вулицями: Хрещатик - від Прорізної до Європейської площі; Інститутська - від Хрещатика до Ольгинської; Городецького - від Хрещатика до Заньковецької; Михайлівська - від Хрещатика до Трьохсвятительської.

24 серпня, у День Незалежності, з 06.00 до орієнтовно 13.00 (закінчення заходів) буде перекрито рух автотранспорту, а також прохід громадян без відповідних запрошень на заходи такими вулицями: Хрещатик – повністю; Велика Васильківська - від вулиці Саксаганського до площі Льва Толстого; Площа Льва Толстого; Європейська площа; Інститутська - від Хрещатика до Ольгинської; Городецького - від Хрещатика до Заньковецької; Михайлівська - від Хрещатика до Трьохсвятительської.

Також будуть перекриті вулиці під час пересування військової техніки, а саме: Володимирський узвіз; Сагайдачного – повністю; Контрактова площа; Іллінська; Набережно-Хрещатицька; Нижній Вал.

Крім того, 24 серпня з часу відкриття метро станція «Майдан Незалежності» буде закрита до закінчення військового параду.

Керівник УДО звертається з проханням до мешканців будинків, які розташовані на Майдані Незалежності, утримуватися без нагальної потреби від виходу на балкони, дахи, відкривання вікон, проведення фото- та відеозйомки, щоб не відволікати і не провокувати спеціальні підрозділи, що забезпечують заходи безпеки.

УДО також закликає всіх, хто отримав запрошення на всі урочисті заходи, до більшої дисциплінованості. Такі особи проходитимуть контроль на безпеку, через що вони повинні прибувати на заходи заздалегідь (за 30-50 хвилин до запланованого початку заходу) та мати при собі посвідчення особи. Також бажано брати із собою мінімальну кількість речей (пакунків, сумок тощо).

УДО також просить громадян звертати увагу на залишені пакунки, коробки, валізи, а в разі їх виявлення негайно повідомляти співробітників правоохоронних органів.

«Виконання вказаних рекомендацій значною мірою допоможе в роботі правоохоронних органів України, які забезпечуватимуть безпеку посадових осіб та сприятимуть спокою громадян», - сказав В.ГЕЛЕТЕЙ.