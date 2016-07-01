Понад 60% українців не планують влітку відпочивати, 25% не мають можливості кудись поїхати - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зокрема, дослідження показало, що станом на середину травня 2016 року 63% українців не планують відпочивати (у 2015 році було 68%). При цьому кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати, становить 25%.

Згідно з даними опитування, на першому місці за популярністю, як і рік тому – відпочинок на дачах, у заміських будинках та у Карпатах (9% та 8% відповідно); до родичів у село планують їхати 5% українців; кількість тих, хто планує поїхати відпочивати за кордон, становить 2%, до Криму, як і рік тому, планує їхати 1% опитаних українців. Не визначилися з відпусткою 12% опитаних.

Найбільша кількість тих, хто не планує літню відпустку в цьому році – у західному регіоні (73%), найменша у центральному (58%). Серед мешканців південного та східного регіонів так відповіли, відповідно, 64% та 60% опитаних.

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Поїздку до Карпат та інших місць України найбільше планують у західному (9%) та центральному (8%) регіонах. У південному та східному регіоні так відповіли однаково 6%опитаних.

У заміських будинках та на дачах найбільше планують відпочивати у східному регіоні (16%, рік тому було 6%), найменше у західному регіоні (4%). У центральному регіоні так відповіли 11% опитаних, у південному – 8%.

В КМІС зазначають, що великої різниці в регіональному розрізі стосовно поїздки у село до родичів немає: у центральному, південному та східному регіонах так відповіли 5% опитаних, у західному - 4%.

Найбільша кількість тих, хто планує відпочинок у Криму, сконцентрована у південному та центральному регіонах (2%). У східному регіоні так відповіли 1% опитаних, у західному – 0%.

Найбільша кількість тих, хто планує відпочинок за кордоном, сконцентрована у західному регіоні (3%), найменша – у східному регіоні (0,4%). У центральному та південному регіонах так відповіли 2% опитаних.

Опитування проводилося з 19 по 31 травня 2016 року методом особистого інтерв'ю. Опитано 2014 респонденти, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% - для показників близьких до 50%; 2,8% - для показників близьких до 25%; 2,0% - для показників близьких до 10%; 1,4% - для показників близьких до 5%.