Понад 60% українців не планують влітку відпочивати, 25% не мають можливості кудись поїхати - опитування

18:01, 01 липня 2016
Суспільство
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63% українців не планують влітку відпочивати.

Фото УНИАН

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зокрема, дослідження показало, що станом на середину травня 2016 року 63% українців не планують відпочивати (у 2015 році було 68%). При цьому кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати, становить 25%.

Згідно з даними опитування, на першому місці за популярністю, як і рік тому – відпочинок на дачах, у заміських будинках та у Карпатах (9% та 8% відповідно); до родичів у село планують їхати 5% українців; кількість тих, хто планує поїхати відпочивати за кордон, становить 2%, до Криму, як і рік тому, планує їхати 1% опитаних українців. Не визначилися з відпусткою 12% опитаних.

Найбільша кількість тих, хто не планує літню відпустку в цьому році – у західному регіоні (73%), найменша у центральному (58%). Серед мешканців південного та східного регіонів так відповіли, відповідно, 64% та 60% опитаних.

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Поїздку до Карпат та інших місць України найбільше планують у західному (9%) та центральному (8%) регіонах. У південному та східному регіоні так відповіли однаково 6%опитаних.

У заміських будинках та на дачах найбільше планують відпочивати у східному регіоні (16%, рік тому було 6%), найменше у західному регіоні (4%). У центральному регіоні так відповіли 11% опитаних, у південному – 8%.

В КМІС зазначають, що великої різниці в регіональному розрізі стосовно поїздки у село до родичів немає: у центральному, південному та східному регіонах так відповіли 5% опитаних, у західному - 4%.

Найбільша кількість тих, хто планує відпочинок у Криму, сконцентрована у південному та центральному регіонах (2%). У східному регіоні так відповіли 1% опитаних, у західному – 0%.

Найбільша кількість тих, хто планує відпочинок за кордоном, сконцентрована у західному регіоні (3%), найменша – у східному регіоні (0,4%). У центральному та південному регіонах так відповіли 2% опитаних.

Опитування проводилося з 19 по 31 травня 2016 року методом особистого інтерв'ю. Опитано 2014 респонденти, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% - для показників близьких до 50%; 2,8% - для показників близьких до 25%; 2,0% - для показників близьких до 10%; 1,4% - для показників близьких до 5%.

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