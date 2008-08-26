Україна висловлює солідарність із заявою країн-членів НАТО

Україна висловлює солідарність із заявою міністрів закордонних справ країн НАТО від 19 серпня щодо необхідності мирного вирішення конфлікту в Грузії, яке має базуватися на повному дотриманні принципів незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії, визнаних у міжнародному праві та в резолюціях Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Про це йдеться у заяві прес-служби Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, Україна вітає рішення Північноатлантичної Ради НАТО щодо надання політичної та економічної допомоги Грузії, сприяння у розв`язанні невідкладних гуманітарних проблем цивільного населення, яке постраждало внаслідок конфлікту.

Україна підтримує заклик НАТО до суворого дотримання досягнутих за посередництва ЄС та ОБСЄ домовленостей між Грузією та РФ, створення нового міжнародного механізму з моніторингу виконання домовленостей, забезпечення безпеки гуманітарних коридорів, повноцінного дотримання норм міжнародного гуманітарного права.

Україна вітає також домовленість про створення Комісії Грузія-НАТО та сподівається, що домовленості глав держав та урядів, досягнуті в ході саміту Альянсу в Бухаресті, будуть реалізовані в грудні під час засідання міністрів закордонних справ НАТО, і Грузія буде запрошена до Плану дій щодо членства.