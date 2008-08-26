На закриття шахти ім.Маркса потрібно більше грошей, ніж на відбудову

На закриття шахти ім. Карла Маркса (м. Єнакієве, ДП «Орджонікідзевугілля») потрібно майже на 70 млн. грн. більше, ніж на її реконструкцію та відновлення після аварії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Донецьку міністер вугільної промисловості України Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.

За його словами, остаточне рішення про подальшу долю цієї шахти не прийнято, «оскільки не підписано ще акт державної комісії з розслідування аварії».

«Але я, наприклад, схиляюся до того, щоб знайти чи то інвестора, чи то з Державного бюджету кошти, щоб все-таки її не закривати», - сказав В.ПОЛТАВЕЦЬ. Він пояснив свою позицію тим, що закриття даної шахти обійдеться дорожче за її відновлення. Міністр зазначив, що закриття коштуватиме «за попередніми підрахунками, приблизно 270 млн. грн., а на реконструкцію, за моїми приблизними даними, за моїм досвідом - потрібно близько 180-200 млн. грн.».

Високу вартість закриття даного вугільного підприємства В.ПОЛТАВЕЦЬ пояснив тим, що «це не окрема якась шахта, що стоїть десь у степу, й вона береться та закривається, вона дуже пов`язана гідравлічно з усіма сусідніми шахтами, у тому числі й з діючими».

«Тому саме закриття шахти включає дуже багато об`єктів, які треба побудувати, - акцентував міністр. - Це й нові водовідливи, дуже складна екологія витратна, ну й ціла низка технічних заходів, які сьогодні дуже дорогі, але їх необхідно виконати, якщо цивілізовано закривати». «Тому в центральному районі Донбасу, де всі шахти гідравлічно пов`язані між собою, питання закриття - дуже серйозні питання», - зазначив В.ПОЛТАВЕЦЬ.

Довідка УНІАН. 8 червня 2008 року на шахті ім. Карла Маркса в Єнакієвому (Донецька обл.) стався вибух, внаслідок якого було зруйновано надземні споруди шахти. Від вибухової хвилі на поверхні постраждали 5 осіб. У момент аварії під землею перебувало 37 людей, із яких 24 - було врятовано й одного гірника було піднято без ознак життя. Під час вибуху зірвалася й впала в нижню частину шахтного ствола людська кліть, в якій перебували, за оцінками фахівців, до 12 гірників. За час пошукових робіт у зумпфовій частині людського ствола знайдено фрагменти тіл загиблих гірників і направлено на експертизу. Ліквідація наслідків аварії триває.