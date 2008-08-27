У МЗС пояснюють, чому зупинили консультації з Росією

Міністерство закордонних справ України поновить консультації з Росією після детального аналізу ситуації і дій світової спільноти у зв`язку з рішенням Росії про визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Вчорашнє рішення про визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії сколихнуло весь світ. Реакція була негативною. За таких обставин вести формальні консультації з нашої сторони є абсолютно недоцільним. Ми вивчимо ситуацію, проаналізуємо, як і всі інші члени світової спільноти, те, що буде зроблене найближчим часом, і ухвалюватимемо рішення», - сказав В.ОГРИЗКО.

При цьому міністр зазначив, що позиція України виходитиме з необхідності вибудовування з Росією нормальних добросусідських відносин.

«І, безумовно, наше прагнення в НАТО жодним чином не завдасть шкоди українсько-російським відносинам. Ми маємо, нарешті, зрозуміти, що кожна країна має право на захист свого суверенітету, має право на національну безпеку і має право вибору. Це вибір України, він зроблений і реалізується. Хотілося, щоб на цьому спекуляції закінчилися», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з рішенням Російської Федерації про визнання незалежності самопроголошених республік Південна Осетія і Абхазія, які є міжнародно визнаною складовою суверенної держави Грузія, делегація МЗС України на чолі з Юрієм КОСТЕНКОМ відмінила свій візит до Російської Федерації для проведення політичних консультацій. Консультації мали відбутися 27 серпня за пропозицією російської сторони.

МЗС РФ заявило, що російська сторона розчарована відмовою делегації МЗС України здійснити 27 серпня візит до Росії для проведення політичних консультацій.