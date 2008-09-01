Міліція припинила незаконну діяльність 193 пилорам

З початку проведення заходів після стихії і відповідного рішення РНБО України припинено діяльність 193 незаконно працюючих пилорам.

Про це повідомив УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК. За його словами, у сфері лісового господарства за матеріалами співробітників державної служби боротьби з економічною злочинністю порушено 4 кримінальні справи, в тому числі 2 – економічної спрямованості. З незаконного обігу вилучено майже сорок кубометрів деревини. Зокрема, в одному з гірських районів області до кримінальної відповідальності притягується лісничий, який, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, без будь-якої потреби здійснив відвід та рубку лісу, чим завдав державним інтересам збитків на суму понад 50 тисяч гривень.

Затримання автомобіля на дорозі у Долинському районі, на якому перевозилася лісопродукція, стало підставою для порушення кримінальної справи стосовно менеджера приватного підприємства. Як з’ясовано, останній дав вказівку завантажити автомобіль деревиною і перевезти в інше місце, не маючи на те ані дозволу, ані відповідних супровідних документів.