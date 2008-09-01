В Україну йде спека

У найближчі три доби в Україні опадів не очікується, температура повітря удень поступово підвищуватиметься до +30°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра, 2 вересня, в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів 11-16°тепла, у Сумській, Харківській та Луганській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°, денна температура буде 21-26°; у Карпатах вночі 4-9°, удень 11-16°.

3-4 вересня спостерігатиметься невелика хмарність, переважно без опадів. У західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер буде південним і південно-західним, 5-10 м/с, на високогір`ї Карпат місцями пориви 17-22 м/с.

Вночі очікується підвищення температури до 9-14°, на узбережжі морів – до 15-19° (лише 3 вересня у східній частині місцями 5-7° тепла); удень в Україні буде до 25-30°.

5- 6 вересня синоптики опадів не прогнозують, лише у західних областях місцями пройде невеликий дощ, гроза.

Температура вночі буде 10-15°, на півдні та на Закарпатті – до 18°; удень 26-32°.

2 вересня у Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі буде 5-10°, удень 21-26° (у Києві 23-25°).

3-4 вересня у столиці очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер буде південний, 5-10 м/с. Уночі температура підвищиться до 9-14°, удень – до 25-30°.

5-6 вересня у столиці та області буде без опадів. Температура вночі 11-16°, удень 26-31°.