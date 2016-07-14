Вибух авто на Львівщині: у багажнику транспортного засобу спрацював невідомий пристрій

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, встановлено, що автомобіль належав 46-річному жителю Львова, який разом із трьома пасажирами на момент вибуху стояв біля багажника іномарки. За висновками експертів, у багажнику спрацював невідомий пристрій, який спричинив вибух. Що саме вибухнуло встановлюється.

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Внаслідок вибуху на місці події загинули власник автомобіля та 19-річний житель міста Маріуполь Донецької області. 45-річний житель міста Самбір Львівської області помер в лікарні. Ще одного постраждалого – жителя міста Маріуполь – у важкому стані госпіталізовано, його дані уточнюються.

За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження за ч.2 п.1 ст.115 КК України (вбивство).

Як повідомляв УНІАН, 14 липня, близько 00:30, на автодорозі “Самбір – Дрогобич”, між населеними пунктами Ралівка та Кульчиці Самбірського району, стався вибух без послідуючого горіння в автомобілі “Мерседес 124”. Автомобіль знаходився на узбіччі дороги.