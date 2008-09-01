У школах вводять уроки культурного спілкування... по мобілці

З 1 вересня в 22 тисячах українських шкіл запроваджено уроки культурного спілкування по мобільному телефону.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі оператора мобільного зв`язку «Київстар».

«1 вересня 2008 р. у 7 містах України учні 5-7 класів стали учасниками відкритих уроків по мобільній культурі. Їх ровесники у всіх школах країни вивчатимуть мобільний етикет протягом року», - наголошується в повідомленні.

За даними прес-служби компанії, всеукраїнська освітня шкільна програма з навчання культурі користування мобільним зв`язком була розроблена і впроваджується Міністерством освіти і науки і мобільним оператором «Київстар» у рамках соціальної програми «Мобільна культура».

Розробка освітньої програми з культури користування мобільним зв`язком стала пріоритетним завданням Міністерства освіти і науки України та компанії «Київстар» після підписання в липні 2007 року меморандуму про співпрацю. Мета соціальної програми «Мобільна культура» – навчання школярів культурі спілкування по мобільному телефону.

В рамках співпраці майже 22 тисячі шкіл по всій Україні одержали спеціально розроблені методичні рекомендації для вчителів і наочну допомогу для дітей – яскраві плакати з культури користування мобільним телефоном. Ці навчальні посібники були включені в процес позашкільної освітньої програми для учнів 5-7 класів. Тему культури користування мобільним телефоном включено в Національну програму виховання і розвитку дітей на 2008 рік і рекомендовано до розгляду на позакласних заняттях.

Довідка УНІАН. Національний оператор мобільного зв`язку «Київстар» вже четвертий рік поспіль реалізує програму «Мобільна культура». Основна мета програми – сформувати в українському суспільстві основні правила етичного спілкування по мобільному телефону. Програма «Мобільна культура» стартувала 2005 року. Перші кроки були спрямовані на формування етичних норм користування мобільним зв`язком у публічних місцях. У 2006 році компанією «Київстар» був реалізований проект «За кермом: мобільна безпека включена!», який привернув увагу української громадськості до проблеми підвищеної небезпеки на дорогах, що виникає в результаті одночасного управління автомобілем і користування мобільним телефоном.

2007 року компанія «Київстар» ініціювала проведення «Засідання народної ініціативи» за участю відомих людей з різних сфер українського суспільства. У рамках проекту були обговорені етичні норми користування мобільним телефоном, а також результати всеукраїнського соціологічного дослідження «Вплив мобільного зв`язку на норми поведінки українського соціуму».

Нині «Київстар» – єдиний мобільний оператор в Україні, що приділяє значну увагу формуванню мобільної культури в суспільстві.