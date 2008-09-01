Ющенко обіцяє, що зарплати вчителів зростуть уже 1 вересня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє, що зарплати вчителів вже 1 вересня зростуть на 20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час урочистостей з нагоди посвяти у студенти в Національному педагогічному університеті ім. Драгоманова.

За словами Президента, у поточному році буде забезпечено введення єдиної тарифної сітки, що дасть змогу збільшити середню заробітну плату працівників освіти з 1460 грн. до 1891 грн. вже з 1 вересня поточного року.

«За останні 3,5 року ми дійшли до фінального етапу – впровадження єдиної тарифної сітки. Що це дає? Це дає не лише підняття заробітної плати вчителям більше, ніж на 20% з 1 вересня, це дає змогу впорядкувати систему професій, сформувати національні пріоритети в рамках тарифної сітки», - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що таким чином держава починає формувати пріоритети серед професій, піднімати престижність тієї чи іншої професії.

Також В.ЮЩЕНКО підкреслив, що реалізація програми з надання житла для вчителів дозволить за 3-4 роки вирішити існуючу проблему. Він підкреслив, що якщо вдасться втілити в життя задуми, то за поточний навчальний рік буде виділено 1300 квартир для вчителів. Він підкреслив, що в наступному році планується збільшити цей показник у 2-3 раза, щоб за 3-4 роки вирішити цю проблему.