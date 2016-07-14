Економічний і політичний союз з РФ підтримують менше чверті жителів звільненої частини Донеччини – опитування

Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Особливості свідомості та ідентичності жителів підконтрольної та непідконтрольної Україні територій Донецької області», представлених аналітичним центром «Фабрика думки «Донбас» сьогодні в УНІАН.

В ході дослідження соціологи запропонували респондентам відповісти на питання: якби найближчим часом Україна мала приєднатись до одного з економічних або політичних об’єднань, то який варіант вони б обрали.

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Так, тільки 22% опитаних мешканців звільненої території Донецької області підтримали економічний і політичний союз з РФ, тоді як серед мешканців, які проживають на непідконтрольній частині території, такий показник сягає майже половину опитаних, а саме 48%.

Водночас варіант приєднання до Європейського Союзу на звільнених територіях підтримало 23% респондентів, тоді як на окупованій території він сягнув всього 9% серед опитаних.

Не менше третини мешканців обох частин Донецької області хотіли б, щоб Україна не приєднувалась ні до яких політичних і економічних об’єднань. Зокрема, на підконтрольній частині 38% населення підтримало цей варіант, на непідконтрольній території такої позиції дотримується 30% населення.

Водночас на звільненій території Донецької області 17% не змогли відповісти на це питання, тоді як на окупованій території таких 13% серед опитаних.

Як зазначив керівник аналітичного центру "Фабрика думки "Донбас" Дмитро Ткаченко, "навіть після двох років конфлікту наш аналіз показує, що в плані соціокультурних особливостей ця територія до сих пір залишається єдиною".

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"Якщо ми говоримо про портрет мешканця підконтрольних та непідконтрольних територій, ми відразу говоримо про те, що і там, і там дуже фіксується сильно те явище, яке ми називаємо патерналізм: бажання сильної держави, бажання сильного лідера, несформованість громадянської активності і громадянської позиції та низький рівень відповідальності і небажання брати на себе відповідальність", - відзначив Ткаченко, навівши спільні риси мешканців обох частин Донбасу.

При цьому він сказав, що на підконтрольній та непідконтрольній території люди декларують, що дотримання їхніх прав і свобод є важливим.

Дослідження проводилось українським офісом міжнародного дослідницького агентства IFAK Institut з 30 травня по 13 червня 2016 року на замовлення аналітичного центру «Фабрика думки «Донбас». Використано метод особистих інтерв’ю. Соціологи опитали респондентів віком від 18 до 65 років, які мешкають у міських та сільських населених пунктах підконтрольних та непідконтрольних територій Донецької області. На непідконтрольній території України було опитано 605 респондентів. Похибка вибірки становить +/- 3,98%. На підконтрольній Україні території було опитано 805 респондентів. Похибка вибірки становить +/- 3,45%.