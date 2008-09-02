Сторожовий корабель ЧФ РФ повернувся в Севастополь - джерело

Сторожовий корабель «Сметливый» Чорноморського флоту Росії, який брав участь в операції біля берегів Грузії, повернувся у вівторок на головну базу флоту – Севастополь, повідомляє РІА Новости з посиланням на джерело в штабі ЧФ.

«Сьогодні вранці «Сметливый» повернувся на рідну базу. На борту всі живі, здорові. Біля берегів Абхазії залишається група кораблів, яка виконує завдання із забезпечення безпеки республіки з моря», – сказало джерело

Газета.ру