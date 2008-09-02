Директор шахти ім.Карла Маркса може опинитися на вулиці

Між самовільним відновленням робіт після заборони інспекторами Держгірпромнагляду і вибухом, що стався на шахті ім. Карла Маркса в м. Єнакієвому Донецької області 8 червня 2008 року, існує «чіткий зв`язок».

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду, такого висновку дійшла колегія Держгірпромнагляду.

Колегією розглянуті обставини і причини аварії. Враховуючи вкрай низький рівень промислової безпеки на державному підприємстві, члени колегії визнали незадовільною роботу ДП «Орджонікідзевугілля» в організації охорони праці.

При цьому члени колегії висловили нерозуміння позиції експертної комісії, яка після проведення додаткового розслідування спробувала визначитися щодо неіснування таких причинно-наслідкових зв`язків. При цьому висновок експертної комісії не було підписано більшою частиною її членів.

Колегія констатувала, що під час перевірок стану промислової безпеки ДП «Орджонікідзевугілля» інспекторами Держгірпромнагляду виявлено ряд кричущих недоліків, зокрема, недостатня протяжність пожежно-зрошувальних трубопроводів на випадок надзвичайних ситуацій. При цьому проекти протипожежного захисту всіх шахт не пройшли відповідної експертизи. На підприємстві також не забезпечується своєчасне фінансування проведення ревізій і наладок стаціонарного устаткування шахт. Серйозною проблемою залишається наявність засобів індивідуального захисту працюючих. Так, під час останньої перевірки було виявлено понад дві тисячі контрафактих (підроблених) саморятувальників.

Враховуючи такий стан промислової безпеки на вугільному підприємстві, колегія Держгірпромнагляду вирішила ініціювати питання щодо відповідності посадам директора і головного інженера шахти ім. Карла Маркса і залучення до дисциплінарної відповідальності генерального директора ДП «Орджонікідзевугілля».

Крім того, було визнано незадовільною роботу Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій Міністерства вугільної промисловості України, на яку, згідно із законодавством, покладено функцію організації відомчого контролю за промисловою безпекою і охороною праці в галузі.

Держгірпромнагляд направить Мінвуглепрому подання щодо невідповідності посади директора Департаменту охорони праці і надзвичайних ситуацій з подальшою передачею відповідних матеріалів до органів прокуратури.

Довідка УНІАН. 8 червня 2008 року на шахті ім. Карла Маркса в Єнакієвому (Донецька обл.) стався вибух, в результаті якого були зруйновані надземні будови шахти. Від вибухової хвилі на поверхні постраждали 5 чоловік. У момент аварії під землею перебувало 37 чоловік, з яких 24 були врятовані і одного гірника було піднято без ознак життя. Під час вибуху зірвалася і впала в нижню частину шахтного стовбура людська кліть, в якій перебували, за оцінками фахівців, до 12 гірників. За час пошукових робіт у зумпфовій частині ствола виявлені фрагменти тіл загиблих гірників і направлені на експертизу. Ліквідація наслідків аварії триває.