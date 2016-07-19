Ніхто не знає, скільки було в Україні вулиць та площ Леніна - В'ятрович

Він заявив, що існує база назв населених пуктів, проте немає бази топоніміки України, наприклад, усіх вулиць і площ в Україні, пише ТСН.

"Ніхто не знає, скільки було в селах, селищах площ, вулиць Леніна. Ми знаємо, що наразі перейменовано більше 3500 вулиць в обласних центрах і це на 95-96% завершено. Але це тільки в обласних центрах", - зауважив В'ятрович.

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Щодо нижчих рівнів - районних та сільських, то інформації немає.

"Через це ми будемо звертатися до голів обласних держадміністрацій або голів районних адміністрацій. Вони вже мали би завершити перейменування", - резюмував директор Інституту національної пам'яті України.

Як повідомляв УНІАН, Володимир В'ятрович вважає, що українці в перейменованих містах швидко призвичаяться до нових назв. Також він зазначив, що владі Горішніх Плавнів слід використати найбільш упізнаваний бренд для розвитку туристичної галузі.