Чиновники Миколаївської ОДА привласнили 5 мільйонів, виділених на водопровід - поліція

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, чиновникам повідомили про підозру у злочині ще 14 липня.

Департамент захисту економіки Національної поліції також повідомляє, що співробітники Управління захисту економіки в Миколаївській області з’ясували, що на виконання робіт з будівництва водопроводів в одному із селищ виділялись бюджетні кошти. Проте майже 5 мільйонів гривень пішли не на будівництво, а були привласнені посадовцями.

За повідомленням, до заволодіння коштами причетні посадовці ОДА, зокрема, начальник та заступник одного з відділів ОДА, а також т.в.о. директора комунального підприємства обласної ради та директор комерційного підприємства.

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"Сам водопровід побудували, але під час проведення робіт використали неякісне обладнання. Труби, які використовували під час будівництва мережі питного водопостачання, не відповідають вимогам держстандарту. Їх взагалі не можна було встановлювати, оскільки вони не витримають тиск води, що у подальшому призведе до їх руйнації", - зазначили у поліції.

За вказаним фактом Баштанською місцевою прокуратурою було відкрито кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу: ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становище), ч.1 ст.366 (службове підроблення) та ч.2 ст.367 (службова недбалість).

В ході розслідування оперативники УЗЕ встановили ще 8 фактів злочинної діяльності зазначених осіб, по яких також розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

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Сума збитків, завданих державі, становить близько 5 мільйонів гривень.

Наразі всім учасникам схеми слідчі слідчого управління обласної поліції повідомили про підозру: начальнику одного з відділів ОДА та його заступникові за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (службова недбалість) ККУ, т.в.о. директора комунального підприємства облради – за ч.1 ст.366 (службове підроблення), а керівнику комерційного підприємства – за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становище).