Суд зняв арешт із майна "діамантового прокурора" Корнійця - Касько

Колишній заступник генпрокурора Віталій Касько заявив, що суд скасував арешт майна "діамантового" прокурора Олександра Корнійця.

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"Сьогодні дізнався, що 12 липня апеляційний суд Києва скасував арешт майна "діамантового" прокурора Корнійця. Арешт був накладений ще у вересні 2015, однак розуміючи, що через увагу суспільства до цієї справи в той час тихо скасувати арешт не вдасться, апеляцію дружина Корнійця подала лише в червні 2016 року, коли про справу "діамантових" потроху стали забувати", - написав Касько.

Він додав, що в апеляції Світлана Корнієць, яка займає посаду начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Київської області, вказала, що "між нею та чоловіком у 2013 році був укладений шлюбний контракт, за яким саме їй належить все майно та земельні ділянки Корнійця. І про це вона, звичайно ж, забула вказати у своїй декларації".

"Апеляційний суд став на сторону чесного начальника відділу прокуратури Київської області, поновив їй строки апеляційного оскарження (дарма, що не міг розглядати цю скаргу, бо справа вже давно слухається по суті в Голосіївському суді) та зняв арешт з половини всього майна Корнійця, незважаючи на те, що у разі доведення вини Корнійця, воно підлягало би конфіскації", - відзначив Касько.

Він ввважає, що цією "схемою" зможуть скористтатися колишні високопосадовці часів Януковича і фігуранти свіжих справ НАБУ, в яких "знайдуться такі собі шлюбні контракти", за якими все арештоване у них майно виявиться власністю їхніх дружин.

Довідка УНІАН. Корнійця та Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за одержання хабара в розмірі 3 150 тисяч гривень. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тисяч доларів, а в Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

4 січня цього року Генеральна прокуратура передала до суду провадження стосовно «діамантових прокурорів». Пізніше Корнійця і Шапакіна відпустили з-під варти під заставу. 18 травня суд постановив надати охорону Корнійцю, оскільки 13 травня на нього невідомі скоїли напад, після чого він опинився в лікарні.