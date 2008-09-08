Російські військові продовжують арешти на території Грузії

Патруль з російських військових і південноосетинських міліціонерів затримав знімальну групу Польського громадського телебачення з грузинським водієм неподалік села Каралеті, між Цхінвалі і Горі, повідомляє у понеділок польське телебачення.

У двох польських журналістів було вилучена вся знімальне апаратура, яке була в машині, відеокамери, мобільні телефони, затриманих відвезли в невідомому напрямі, зазначається в повідомленні.

Інформаційний портал польського телебачення повідомляє також, що журналістів місцева влада розглядає "як військовополонених".