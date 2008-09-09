До Євро-2012 в Києві з'являться 55 нових готелів

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про надання товариству з обмеженою відповідальністю «Брокерська контора «Біком» дозволу на проектування та будівництво готелю на вул. Б.Хмельницького, 56 у Шевченківському районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, готель буде побудовано з метою розміщення гостей Євро-2012.

Загалом до 2012 року в столиці з’явиться 55 нових готелів на понад 13 тис. номерів. Серед них буде 15 «п’ятизіркових» готелів на 5515 номерів, 24 «чотиризіркових» на 4577 номерів, готелів категорії «три зірки» 14 з кількістю номерів 2622, а також 2 «двозіркових» готелі на 455 номерів.

Аби повністю забезпечити потреби у місцях для розміщення уболівальників та учасників чемпіонату Євро-2012, у Києві планується реконструювати 28 гуртожитків на 12 тис. місць, збудувати 6 гуртожитків на 3,5 тис. місць.

На сьогодні в столиці розміщено три готелі категорії «5 зірок» – «Прем’єр Палац», «Опера», «Свята Софія Hayatt Рідженсі Київ». Загалом у готельній мережі станом на початок 2008 року існує 16,14 тис. місць.