"Хресна хода" у Києві: після молебню госпіталізували двох осіб – ЗМІ

У Києві на Володимирській гірці після молебню учасників "хресної ходи" УПЦ МП госпіталізували двох людей. Про це повідомила "Українська правда".

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Одній із постраждалій стало зле ще при підйомі.

"В обох – зневоднення та підвищення артеріального тиску. Їх госпіталізовано у 18 міську лікарню", – повідомив начальник відділу служби екстреної медичної допомоги Києва Павло Пермяков.

Як повідомляв УНІАН, "хресна хода", організована УПЦ МП, стартувала на початку липня у Тернопільській та Донецькій областях. Напередодні її учасники прибули до Києва.

Сьогодні вранці вірян УПЦ МП почали підвозити автобусами до Європейської площі, звідки вони піднялись на Володимирську гірку, де о 13.00 почався молебень. Після цього учасники "хресної ходи" по вулиці Грушевського пройдуть до Києво-Печерської лаври.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські спецслужби спробують використати "хресну ходу" для дестабілізації ситуації в Україні.