У Харкові перевели з СІЗО до психлікарні жінку, яка стрибнула під потяг метро з дітьми

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, цього тижня суд за клопотанням прокуратури змінив запобіжний захід для 34-річної жінки.

Відповідно до рішення суду, замість тримання під вартою підозрювана знаходитиметься в одному зі спеціалізованих медичних закладів.

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"За результатами судово-психіатричної експертизи жінку за її психічним станом визнано такою, що потребує застосування до неї заходів медичного характеру. Зважаючи на це, прокуратура проситиме суд винести ухвалу щодо примусового лікування матері у психіатричному закладі замість кримінальної відповідальності. Зараз це клопотання прокуратури знаходиться на розгляді суду", - зазначила керівник Харківської місцевої прокуратури №1 Катерина Шевцова.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 11 травня жінка разом зі своїми малолітніми доньками (2006 та 2010 року народження) стрибнула під потяг на станції метро "23 серпня". Дівчата та жінка отримали незначні ушкодження у вигляді забоїв.

Жінці було оголошено підозру за фактом закінченого замаху на умисне вбивство (ч.2 ст.15, п.п.1,2 ч.2 ст.115 КК України).