Голова Роскомнагляду вважає неприйнятним блокування у Facebook за слово "хохол"

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Известия".

Жарову задали питання про те, як його відомство, яке користувачі часто називають головним цензором Рунета, оцінює заходи, що вживаються Facebook.

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"Те, що робить Facebook щодо названих вище слів, на мій погляд, неправильно і неприйнятно. Мабуть, це пов'язано з тими алгоритмами редагування, які працюють в російськомовному сегменті. Я припускаю, що в даному випадку працюють не люди, а робот", - зазначив він.

Жаров нагадав про випадок блокування рік тому сторінки журналіста Максима Кононенка, який опублікував уривок з вірша Пушкіна, в якому було присутнє слово "хохол".

"Ми на зустрічах з Facebook цю тему піднімали. Вони обіцяли розібратися", - сказав глава Роскомнагляду.