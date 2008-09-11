Російська православна церква закликає Пугачову покаятися

У Московському патріархаті заявили, що не давали благословення на вінчання Алли Пугачової з Максимом Галкіним. "Аллі Борисівні Пугачовій потрібно більше думати про покаяння, ніж про блуд з черговим хлопчиком", - заявив заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв`язків Московського патріархату єпископ Єгорьевський Марк.

Саме він у 1994 році вінчав Пугачову з Філіпом Кіркоровим в Троїцькому соборі Російської духовної місії в Єрусалимі. Як розповів єпископ Марк, в одному з видань повідомляли, що нібито Пугачова і Галкін повінчались у тому ж храмі.

"Їх ніхто б не став вінчати повторно без нашого благословення. Благословення у нас ніхто не брав, значить, їх там не вінчали", - підкреслив священик.

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