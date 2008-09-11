Експерти так і не пояснили, від чого помер підліток у Краматорську

Смерть підлітка з Краматорська Донецької області не могло викликати щеплення від кору і краснухи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції “Смерть підлітка в Краматорську: професійний медичний діагноз ставлять лікарі, а не політики” заявила група провідних українських медиків – інфекціоністів, імунологів, токсикологів і гематологів.

Фахівець з інфекційних захворювань та імунізації Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні Катерина БУЛАВІНОВА спростувала більшість аргументів, які звучали останнім часом від супротивників вакцинації, назвавши їх “спекуляціями навколо смерті Антона Тищенка”.

Це, за її словами, в першу чергу, відноситися до діагнозів “тромбоцетопенія” і “кульмінантний кір”, які використовують у ЗМІ, а також політики.

“Фахівці в цій галузі стверджують, що наслідки від тромбоцетопенії наступають через 14 днів (найраніше – на 6 добу), а хворий помер в першу добу. Протікає ця хвороба безсимптомно і виявляється випадково, під час інших аналізів. Також ніде в світі не описано жодного випадку про настання тромбоцетопенії після вакцинації”, - зазначила К.БУЛАВІНОВА.

За словами фахівця Бюро ВООЗ, українські вчені зверталися до провідних зарубіжних інфекціоністів щодо того, чи може кіровмісна вакцина викликати кульмінантний кір.

“Вони засвідчили, що у світовій медичній літературі не зафіксовано жодного подібного випадку. Мало того, зарубіжні експерти просили надати посилання й дані, на основі яких Антону Тищенку було поставлено діагноз “кульмінантний кір”, - сказала К.БУЛАВІНОВА.

Вона звернула увагу на те, що всі ускладнення після вакцинації пов`язані з розмноженням вірусу, який розмножується лише через кілька днів. “У даному ж випадку йдеться про смерть хворого впродовж 24 годин. Ні вірус кору, ні вірус краснухи не розмножуються за декілька годин”, - зазначила К.БУЛАВІНОВА.

Завідувачка відділення гематології дитячого віку Інституту гематології і трансфузіології АМН України Віра ДРОЗДОВА зазначила, що її як фахівця дуже здивувало, що в ЗМІ говорили про смерть Антона Тищенка внаслідок тромбоцетопенії.

“Але під час розтину крововиливу не виявили. А тромбоцетопінічна пурпура чревата саме ризиком кровотечі. Якщо ми говоримо про летальний результат, це має бути масивна кровотеча (найнебезпечніші – мозкові або шлунково-кишкові). Зазначу також, що тромбоцетопенічна пурпура не може бути самостійним захворюванням, вона супроводжує автоімунні хвороби – артрит, діабет, вовчак та інші”, - сказала В.ДРОЗДОВА.

Наступним аспектом спекуляцій навколо кампанії вакцинації проти кору і краснухи в Україні К.БУЛАВІНОВА назвала тему імунітету. “У нашій країні існує стереотип, що якщо вакцинувати людину багато разів - це вбиває її імунітет. Але в доказовій медицині ви не знайдете цьому підтвердження, у світовій практиці це ніде не описано”, - стверджує вона.

Е.БУЛАВІНОВА переконана, що якщо вакцинувати людину вдруге, втретє - це провокуватиме його імунітет, щоб він працював ще сильніше.

Вона звернула увагу, що патологоанатомічні дослідження не доступні експертам – вони арештовані Генеральною прокуратурою.

Завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л.Шупика професор Геннадій БЕЛЕБЕЗЬЄВ зазначив, що події, пов`язані із загибеллю підлітка, мали «стрімко трагічний перебіг - щеплення було зроблене о 12-й, а погано стало дитині вже о 17-й». Він констатував також той факт, що лікар-реаніматолог, якого запросили з «дорослого» відділення, діяв не зовсім адекватно. «Його занепокоїв висип на тілі, що збільшувався. Він не подумав, що це міг бути шок. Хоча я не впевнений, що, якби протишокова терапія була застосована повною мірою, підліток вижив би. При розтині тіла виявили серйозні порушення в організмі - у дитини були всі передумови для особливо тяжкого перебігу захворювання», - сказав Г.БЕЛЕБЕЗЬЄВ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, починаючи з 26 травня, мала бути проведена масова вакцинація громадян віком від 16 до 29 років від кору і краснухи.

13 травня старшокласник з Краматорська А.Тищенко після щеплення від кору і краснухи, зробленої напередодні, помер у реанімації. Впродовж 15 травня в Краматорську зі скаргами на погіршення самопочуття до дитячої міської лікарні звернулися 18 дітей, які були вакциновані від кору і краснухи.