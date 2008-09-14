Катастрофа Боїнгу: про теракт ніхто не каже, але схоже на вибух

До з`ясування обставин катастрофи "Боїнгу", що розбився біля Пермі, будуть залучені вибухотехніки та фахівці 13-го НДІ Міноборони, який займається розслідуванням аварій військових літаків і вертольотів. Про це РІА Новости повідомив співрозмовник у держкомісії з розслідування причин катастрофи лайнера.

"Боїнг", що впав, розвалився на дрібні частини, великих фрагментів фюзеляжу майже не залишилося. Ця обставина може вказувати на те, що літак вибухнув у повітрі.

За фактом катастрофи порушено кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки руху і експлуатації на повітряному транспорті, що призвели до смерті двох і більше осіб". Версію теракту ніхто з офіційних представників і неофіційних джерел інформагентств не висуває.