Турецькі рятувальники ведуть пошуки 23 людей із потонулого порома

Турецькі рятувальники ведуть пошуки 23 людей з порома, який потонув сьогодні вночі в Мармуровому морі. Катери берегової охорони Туреччини і риболовецькі судна підібрали більше 70 людей з води, близько 30 врятованих госпіталізовані після прибуття до порту Бандирма. Як повідомляють місцеві ЗМІ, кілька людей самі вплав дісталися берега, передає Associated Press. Поки що підтверджено загибель однієї людини. Пошуковий-рятувальна операція ускладнюється поганою видимістю в нічних умовах.

Раніше повідомлялося, що в Мармуровому морі потонув пором, що прямував з Бандирми до Стамбулу. Пором "Hayat N" був завантажений 75 автомобілями, здебільшого вантажівками. На борту судна перебували, за уточненими даними, близько 100 людей, а не 150, як повідомлялося.

Причиною трагедії могло стати недотримання правил завантаження порома. За повідомленнями пасажирів, що вижили, перш ніж затонути, судно дало сильний крен, що вказує на перевантаження одного з бортів. За даними турецьких ЗМІ, капітан судна затриманий для допиту.

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