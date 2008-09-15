У Києві відбудуться літературні читання австрійських письменників і поетів

16 та 17 вересня 2008 у Молодому театрі в Києві відбудуться літературні читання австрійських авторів. Запрошені письменники та поети репрезентують розвиток літератури ІІ Республіки: від легендарної Віденської групи (Фрідріх Ахляйтнер та Ґерхард Рюм) - до «експериментальної» літератури (Фердинанд Шматц та Петер Вотергауз) та наймолодшої генерації сучасних письменників (Забіне Ґрубер, Ольґа Фльор, Андреа Вінклер). Також у програмі представлені провідні сучасні письменники Юліан Шуттінґ, Бодо Гелль, Вальтер Пілар та лауреат літературної премії ім. Ґ. Бюхнера 2008 Йозеф Вінклер.

Переклади творів Пауля Целана, Герти Крефтнер та Томаса Бернгарда читатимуть Олександр Ірванець, Сергій Жадан, Мойсей Фішбейн, Тимофій Гаврилів, Євгенія Белорусець, Марк Белорусець, Юрко Прохасько та ін.

Музичний супровід Франца Коґльмана та Оскара Айхінґера

Початок читань о 18.00

Вхід вільний