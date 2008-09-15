У Криму відбудуться масштабні навчання Збройних Сил України

17-27 вересня на морських та берегових полігонах Військово-морських сил Збройних Сил України та полігоні “Опук” заплановано провести другу – практичну – фазу навчання “Морський вузол-2008”.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

За інформацією Міноборони, “Морський вузол” – масштабне двохступеневе командно-штабне навчання. Його перша – теоретична – фаза була проведена у травні поточного року.

Як зазначили у військовому відомстві, практична фаза навчання розпочнеться з проведення збір-походу кораблів та суден ВМС ЗС України, які в морі у взаємодії з авіацією Повітряних сил ЗС України відпрацюють завдання з пошуку та знищення корабельних груп умовного противника і підводних човнів, виконають заходи зі встановлення загороджень та тралення мін. Також відпрацьовуватимуться дії військ берегової оборони.

На кримському полігоні “Опук” заплановано провести етап бойових стрільб із застосуванням усіх родів авіації Повітряних сил, морської та армійської авіації, кораблів, військ берегової оборони, здійснити висадку морських та повітряних десантів.

Крім того, в ході навчання планується перевірити реальну готовність до виконання завдань за призначенням повітрянодесантних, аеромобільних та артилерійських частин Сухопутних військ, в тому числі з їх виходом до районів умовного виконання завдань.

У Міноборони також повідомили, що всього до навчання “Морський вузол-2008” передбачається залучити до 4 тисяч військовослужбовців, 390 одиниць озброєння та військової техніки, в тому числі, до 23 кораблів та суден, до 60 одиниць бронетанкової техніки, до 30 одиниць артилерійських систем, до 10 вертольотів та до 15 літаків.

Як повідомляв УНІАН, Кримська республіканська організація Партії регіонів вимагає обмежити проведення в кінці вересня на полігонах Криму широкомасштабних військових навчань “Морський вузол-2008”.

”Великомасштабні військові навчання в Криму проводяться напередодні 1 жовтня – дня закінчення терміну дії великого Договору про дружбу й співпрацю між Україною та Росією. Це можна розцінювати як сплановану провокацію”, - йдеться у зверненні.