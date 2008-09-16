Погода на 17 - 21 вересня

17 вересня на території України за прогнозами синоптиків буде хмарна погода, очікуються дощі. У південній частині, центральних областях та в карпатському регіоні місцями сильні дощі, в Карпатах з мокрим снігом, у північних та східних областях невеликий дощ; у південній половині в окремих районах грози та пориви вітру 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у південній частині 10-15°; вдень 9-14°, у південній частині та місцями в східних областях 15-20°, в Криму 21-26°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 18-19 вересня утримається хмарна погода. Часом дощі, у південній частині, на Вінниччині, а 19 вересня і на Черкащині та Кіровоградщині місцями пройдуть сильні дощі, на півдні подекуди з грозами (18 вересня у північних областях невеликий дощ, у східній частині переважно без опадів). Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, на півдні до 15°; вдень 10-15°, на заході 7-12°, у південних та східних областях 13-18°, 18 вересня у Приазов`ї та на Луганщині до 21°; в Криму вночі 12-17°, вдень 15-20°, 18 вересня до 25°. В Карпатах дощ та мокрий сніг; вночі заморозки 0-2°, температура вдень 1-6° тепла.

20-21 вересня часом очікуються дощі, 21 вересня у південній частині невеликі. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 15°; вдень 12-17°, в Криму 18-23°.

У Києві та області 17 вересня буде хмарна погода, пройду невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура по Києву вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°. По області температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

18-19 вересня утримається хмарна погода, невеликий дощ, вдень 19 вересня - помірний. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 10-15°.

20-21 вересня - часом дощ. Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°.