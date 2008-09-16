Київський фунікулер закриють на місяць

З метою виконання щорічних регламентних і ремонтних робіт на київському фунікулері, його рух буде припинено з 17 вересня по 17 жовтня поточного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав міський голова столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Згідно з прийнятим рішенням, виконавцем ремонтних робіт визначено КП «Київпастранс».

У КМДА нагадують, що київський фунікулер є було введено в експлуатацію у травні 1905 року. У 1958 р. було здійснено кардинальну реконструкцію фунікулера. У машинному залі встановили більш сучасне устаткування, яке, крім усього, гарантувало повну безпеку руху.

Останнє оновлення фунікулеру, крім щорічного планового ремонту, відбулося 1984 року. Тоді замінили рейки, тягове обладнання та вагони.

Щодоби послугами фунікулеру користуються 13 тис. 200 киян і гостей міста.

Як повідомляв УНІАН, газета “Хрещатик” у серпні цього року поінформувала, що наступного року буде здійснено капітальний ремонт столичного фунікулеру, його орієнтовна вартість – 23 млн грн.

Капітальний ремонт планувалося розпочати нинішнього року, однак потім було вирішено перенести його на 2009 рік.

Під час реконструкції на фунікулері замінять естакаду, опори, поставлять нові вагони, які обладнають системою відеоспостереження, а також оновлять станції.

Запланований же на вересень цього року ремонт обмежиться роботами з оновлення підйомника. Роботи коштуватимуть 300 тис. грн.